Trakya Üniversitesi'nin Rumeli Köprüsü Dergisi'nden "Covıd-19 çevrimiçi özel sayısı" Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, üniversitenin uluslararası öğrencilerinin katkılarıyla yayınlanan Rumeli Köprüsü Dergisi, "Covid-19 Çevrimiçi Özel Sayısı" hazırlayarak, alanında uzman isimler ve Trakya Üniversitesi öğrencilerinin...

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, üniversitenin uluslararası öğrencilerinin katkılarıyla yayınlanan Rumeli Köprüsü Dergisi, "Covid-19 Çevrimiçi Özel Sayısı" hazırlayarak, alanında uzman isimler ve Trakya Üniversitesi öğrencilerinin Covid-19 değerlendirmelerini okuyuculara sunmaya başladı.

Derginin çevrimiçi özel sayısında, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinden, Doç. Dr. Elvan Bakar: "Küresel Salgın", Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir: "Covid-19 Küresel Salgının Ekonomik Etkileri", Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav ve Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu: "Covid-19 Günlerinde Saray Kazıları Üniversitemizin Büyük Başarısı", Doç. Dr. Murat Türkyılmaz: "Dezenfektan Üretimi", Öğr. Gör. Burak İşçimen: "Covid-19 Sonrasında Gıda Sektöründe Beklenen Gelişmeler"; Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Tumar Hezretkulıyeva: "Salgın Günlerinde Üniversitem", Nıkolina Kunic: "Balkanlarda Covid-19 Süreci, Merve İstil: "Evlere Yürüyen Kütüphane" ve Aylin Karanfil: "Covid-19 ve Türkiye" konulu yazılarıyla katkı verdi.

Trakya Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin kendi alanlarında Covid-19 ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin yer aldığı Rumeli Köprüsü Dergisi'nin özel sayısının ilk yazısı Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elvan Bakar tarafından kaleme alındı. Doç. Dr. Elvan Bakar yazısında, korona virüsler hakkında genel bir bilgi vererek bu virüslerin insan vücuduna etkileri, aşı ve tedavi çalışmaları, testler, hastalığın önüne geçilmesi için yapılması gerekenler gibi sürece yönelik önemli açıklamalarda bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA