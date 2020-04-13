Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde kurulan Balkan Kütüphaneler Birliği'nin genel kurulu ertelendi
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Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde kurulan Balkan Kütüphaneler Birliği'nin genel kurulu ertelendi

Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde 2009 yılında kurulan Balkan Kütüphaneler Birliği'nin, Nisan ayında, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Edirne'de düzenlenmesi planlanan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

13.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:55
Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde kurulan Balkan Kütüphaneler Birliği'nin genel kurulu ertelendi

Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde 2009 yılında kurulan Balkan Kütüphaneler Birliği'nin, Nisan ayında, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Edirne'de düzenlenmesi planlanan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

2009 yılında, Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde, 6 ülkeden 10 kurumun katılımıyla kurulan Balkan Kütüphaneler Birliği, bugün 9 ülkeden toplam 52 üyesiyle faaliyetleri sürdürüyor. Birlik, Balkan ülkeleri kütüphaneleri arasında; iletişim ve işbirliğini artırmayı, kütüphane koleksiyonlarının ortak erişime açılmasını, bilgi ve belge paylaşımını ve karşılıklı personel değişimini amaçlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, "Balkan Kütüphaneler Birliği'nin Kurucu Üyesi olan Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Kosova, Moldova, Makedonya, Romanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'deki üyelerimizin katılımını beklediğimiz toplantı için tüm alt yapıyı hazırlamış, planlamalarımızı tamamlamış ve toplantı gündemini belirlemiştik ancak tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle böyle bir karar almak durumunda kaldık. Bu süreçte, Edirne'de misafir etmeyi planladığımız üyelerimizle iletişim geçerek, mümkün olan en kısa zamanda toplantımızı gerçekleştireceğimizi ve faaliyetlerimize kaldığımız yerden hızla devam edeceğimizi bildirdik. Bu önemli organizasyonla ilgili gelişmeleri, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Balkan Üniversiteler Birliği'nin Daimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olan, attığı her adımda Balkanlar misyonuyla hareket eden ve Türkiye'de en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi'nin, Balkan Kütüphaneler Birliği'nin de Kurucu Üyesi olarak çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Bizim odağımızda, hedefimizde her alanda Balkanlar var. Balkan Kütüphaneler Birliği de 2009 yılında, bu misyonla Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde kuruldu ve ağını her geçen yıl çok değerli kurumların katılımıyla daha da genişletti. Yaşanan gelişmeler nedeniyle hazırlandığımız bu çok önemli toplantıyı ertelemek durumunda kaldık. Ancak bu erteleme elbette çalışmaların aksayacağı anlamına gelmiyor. Birlik üyeleri arasındaki iletişim ve etkileşim, ortak projelerle giderek daha da güçleniyor. Toplantımızı ilerleyen günlerde, çok daha sağlıklı bir zeminde gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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