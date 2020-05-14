Trakya Üniversitesi'nin dezenfektan üretim kapasitesi günlük 8 tona yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trakya Üniversitesi'nin dezenfektan üretim kapasitesi günlük 8 tona yükseldi

Trakya Üniversitesi, Covid-19 salgınına karşı mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Trakya Üniversitesi'nin dezenfektan üretim kapasitesi günlük 8 tona yükseldi
14.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:48

Trakya Üniversitesi, Covid-19 salgınına karşı mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlk günden bu yana Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar ve Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar ve tedbirler doğrultusunda, ihtiyaçları karşılamak için hızla harekete geçen ve bir üretim seferberliği başlatan Trakya Üniversitesi, dezenfektan üretiminde ciddi bir artış sağladı.

Bu doğrultuda, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edine İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'ın ve ekiplerinin destekleriyle, Trakya Üniversitesi'ne ait laboratuvarlarda, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından üretilen dezenfektanın üretim kapasitesi günlük 8 tona çıkarıldı.

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde, "önce sağlık" anlayışıyla hareket eden ve önemli bir sorumluluğu yerine getirmek için gönüllü olarak bir araya gelen Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim elemanları, kendi ürettikleri dezenfektanla Covid-19'a karşı alınan önlemlere katkı sağlamaya devam ediyor. Edirne ve ilçeleri başta olmak üzere, kentin ve bölgenin dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretim yapan Kimya Bölümü akademisyenleri, salgının devam etmesiyle artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretim kapasitesini daha da artırarak günlük 8 tona yükseltti. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim öncülüğünde, yerli ve milli imkanlarla bir üretim seferberliği başlatan Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir, Prof. Dr. Çiğdem Batıgöç, Prof. Dr. Dilek Bakırcıoğlu, Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Doç. Dr. Hakkı Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Sezer ve Araş. Gör. Dr. Ali Osman Karatavuk, kimya bölümündeki diğer öğretim elemanlarının da desteğini alarak, ilk etapta ulaşmayı başardıkları 500 litre dezenfektan üretimini, 3 hafta içerisinde 8 tona çıkarmayı başardı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından, Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün destekleriyle, Trakya Üniversitesi'nin uzman kimyagerleri tarafından üretilen dezenfektan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan tüm noktalarda güvenle kullanılıyor. Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin gönüllü gayretleriyle üretilen günlük 8 ton dezenfektan, Edirne ve ilçeleri başta olmak üzere hastaneler, iş yerleri, karantinaya alınan bölgeler, belediyeler, gümrük kapıları, yurtlar, askeriye kışlaları, sağlık ocakları, cezaevleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılıyor.

Üniversitenin bir fabrika gibi çalışarak tüm Edirne'nin dezenfektan ihtiyacını karşıladığını söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Üniversite olarak Covid-19 salgınıyla ilgili neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde üniversitenin pek çok fakültesi seferber oldu. Değerli Hocalarımızın araştırmaları sonucunda, temizlikte kullanılan çamaşır suyundan 80 kat daha aktif, insan için güvenli, ucuz bir molekül tespit edildi ve hızla çalışmalara başlandı. 100, 200 ve ardından 500 litre ile başlayan üretim, bugün 8 tona ulaşmış durumda. İlin tamamına, sınır kapılarına, cezaevlerine, askeriyeye, okullara, belediyelere, hastanelere bu dezenfektan madde gönderiliyor ve güvenle kullanılıyor. Viral yük dediğimiz yükü azaltacak önlemler bu şekilde sağlanmış oluyor. İnsan sağlığı açısından böyle faydalı bir iş yapmak bizlere gurur veriyor. Bilim yuvalarının önemi de böyle durumlarda bir kez daha ortaya çıkıyor. Üniversitemiz bir eğitim kurumuydu, bir anda fabrikaya dönüştü. İnşallah ülkemiz bu krizden böyle güzel örneklerle çıkacak. Üretim aşamasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Edirne Valiliği ve İl sağlık Müdürlüğü'ne gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Çevre ve Enstrümental Laboratuvarı'nda, Covid-19 salgınının ilk görüldüğü Mart ayından bu yana, dezenfektan üretimi devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler Haber
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Haber
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını...
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sinan Özen Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Sergen Yalçın Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Antalya Operasyon Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Trakya Üniversitesi'nin dezenfektan üretim kapasitesi günlük 8 tona yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 11:04:53. #1.14#
title