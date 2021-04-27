Trakya Üniversitesi'ne "Yeşil Trakya ve Sıfır Atık Projesi" semineri düzenlendi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sıfır Atık Projesi Komisyonu tarafından "Yeşil Trakya ve Sıfır Atık" Projesi konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sıfır Atık Projesi Komisyonu tarafından "Yeşil Trakya ve Sıfır Atık" Projesi konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi çevre temizliği ve doğanın korunması konusunda sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir'in yaptığı seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi'nin sıfır atık konusunda bugüne kadar ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiği konusunda bilgi verdi.

Doç. Dr. Güvendir ise sıfır atık konusunda gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek adına kişilerin hayatlarında ne gibi değişiklikler yapması gerektiğine dikkat çekerek, eğitim fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin bu anlamda önemli bir misyona sahip olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Güvendir öğrencilerin gün içinde tükettiği plastik şişeleri en aza indirebilmek amacıyla her birime arıtıcı cihazların konulması gerektiğini ifade etti.

Çevre Mühendisi Tuba Doğru da sıfır atık projesinin ne olduğu, nasıl başladığı, Trakya Üniversitesi'nin bu konuda neler yaptığı ve gelecekte ne gibi çalışmalar yapılabileceğinden bahsetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar