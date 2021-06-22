Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şaban Gürcan, aşılama çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması
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Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şaban Gürcan, aşılama çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şaban Gürcan, aşılama çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Sağlık

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, son günlerde Türkiye'nin aşılamada rekorlar kırdığını, elde edilen bu başarının toplumsal bağışıklığa ulaşılması ve normal yaşama dönülmesinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, son günlerde Türkiye'nin aşılamada rekorlar kırdığını, elde edilen bu başarının toplumsal bağışıklığa ulaşılması ve normal yaşama dönülmesinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

Prof. Dr. Gürcan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının en önemli silah olduğunu ifade etti.

Türkiye'de son günlerde yoğun bir aşılama yapıldığını anımsatan Gürcan, "Aşı uygulamalarının günde 1 milyonun üzerine çıkması çok olumlu bir şey. Çünkü pandemiyle mücadele etmek istiyorsak özellikle çok kısa sürede bu aşılamanın tamamlanıp toplumsal bağışıklığın belli bir düzeye ulaşması esas olarak pandeminin sonlanmasını sağlayacak bir uygulamadır." dedi.

"Kırdığımız aşılama rekorları ülkemiz için çok önemli"

Gürcan, olası mutasyonların yayılmasını önlemek ve vaka sayılarının düşmesini sağlamak için aşının önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Yoğun şekilde yapılan aşılamanın toplumsal bağışıklığın oluşmasına büyük katkı sağlayacağını anlatan Gürcan, "Bu açıdan baktığımızda kırdığımız aşılama rekorları ülkemiz için çok önemli. Bunun etkilerini de nitekim gevşeme olmasına rağmen vaka sayılarının sabit bir şekilde kalması ve belirgin bir artış olmadan kalmasıyla görmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcan, sağlık merkezlerinde yoğun bir aşılama yapıldığını belirterek, sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini dile getirdi.

Kullanımda olan Kovid-19 aşılarının gerekli çalışmaların ardından insanlara uygulanmaya başlandığını ifade eden Gürcan, aşı tereddüttü yaşayanların bu anlamda içlerinin rahat olmasını söyledi.

"Bilimsel çalışmalara güvenip aşılarımızı olmamız gerekiyor"

Çiçek hastalığının ortadan kalkmasının aşıyla sağlandığını aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Enfeksiyonlarla mücadelede en büyük silahlarımızdan birisi aşıdır. Geçmişte de aşılar konusunda spekülasyonlar yapılagelmiştir. Ama kesin olan şu ki, aşı çok önemli korunma yöntemlerinden birisidir. Aşıya güvenilmesi gerekir. Aşı kullanıma girene kadar birçok deneyden ve her türlü basamaktan geçiyor. Etkili ve güvenilir olduğu kanıtlandıktan sonra kullanıma izin veriliyor."

Prof. Dr. Gürcan, aşıların koruyucu ve hastalığın bulaşmasını engellemede önemli olduğunu ancak rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Normale dönmek için bir süre daha kurallara riayet edilmesini isteyen Gürcan, "Aşılama kampanyalarımızda gördüğümüz bu toplumsal bağışıklık oranlarının yüzde 60-70'in üzerine çıkana kadar salgın tedbirlerine uymamız çok önemli. Toplumsal bağışıklık yüzde 70'in üzerine çıktığında güvendeyiz diyebiliriz ve bu aşamalara gelince birçok şey de normale dönmüş olacak." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şaban Gürcan, aşılama çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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