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Trakya Üniversitesi'nden öğrenciler adına esnaf ve ev sahiplerine duyarlılık çağrısı

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesi'nden öğrenciler adına esnaf ve ev sahiplerine duyarlılık çağrısı

Trakya Üniversitesi, öğrencilerin yurt ve ev kiralarındaki artışla ilgili şikayetleri üzerine kentteki esnaf ve ev sahiplerine duyarlılık çağrısı yaptı.

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi, öğrencilerin yurt ve ev kiralarındaki artışla ilgili şikayetleri üzerine kentteki esnaf ve ev sahiplerine duyarlılık çağrısı yaptı.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son günlerde ev kiraları ve özel yurt fiyatlarındaki orantısız artış nedeniyle öğrencilerin yaşadığı sorunlarla ilgili haberler in yakından takip edildiği, birçok öğrencinin bu konudaki haklı şikayetlerinin bizzat dinlendiği belirtildi.

Gençlerin barınma konusunda yaşadığı sıkıntıların hep birlikte çözülebileceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemize, milletimize hayırlı birer birey olmak adına eğitim hayatlarını sürdürmek için ailelerinden kilometrelerce uzaklara giden evlatlarımızın en temel hakkı olan barınma konusunda yaşadıkları sıkıntılar bizleri de fazlasıyla üzüyor. Elbette devlet yurtlarımız bu konuda elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Ancak aynı hassasiyeti, şehrimizin esnafı ve ev sahiplerinden de, geleceğimizin teminatı gençlerimiz adına bekliyoruz. Edirne halkının topyekun ortaya koyacağı iyi niyet ve hassasiyetin, bir iyilik hareketi olarak halka halka tüm Türkiye'ye yayılacağına gönülden inanıyoruz."

Edirne'nin, yüzlerce yıldır hoşgörüsü ve misafirperverliği ile nam saldığına işaret edilen açıklamada, "Bu anlayışın güçlenerek devam edeceğine, ev sahiplerinin öğrencilerimize karşı daha duyarlı ve anlayışlı davranacağına inancımız sonsuz. Bu vesileyle Trakya Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin barınma sorununu çözebilmek adına bir iletişim hattı oluşturduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Barınma ile ilgili sorun yaşayan tüm öğrencilerimiz bize 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 17.00'ye kadar skdb@trakya.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilir."

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trakya Üniversitesi'nden öğrenciler adına esnaf ve ev sahiplerine duyarlılık çağrısı - Haberler
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