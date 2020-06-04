Trakya Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik'in projesine TÜBİTAK desteği Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik'in danışmanlığını üstlendiği, Elso Kimya şirketi tarafından hazırlanan "Enantiomer Durumlarına Göre Kuru Çay Ürünlerinde Kullanılmak Üzere Bergamot Aroma Vericilerinin Geliştirilmesi" adlı TÜBİTAK 1501 projesi, kısa süre önce TÜBİTAK tarafından kabul edilerek, desteklenecek projeler arasındaki yerini aldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA