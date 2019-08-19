Trakya Üniversitesi'nde yeni öğrenci kayıtları devam ediyor

19.08.2019 16:03

Trakya Üniversitesi'nde 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ne gelen yeni öğrenciler, kayıtlarını yaptırmaya başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kayıt stantlarını tek tek gezerek, incelemelerde bulundu. Rektör Tabakoğlu, bazı yeni öğrencilerin kayıtlarını da bizzat yaparak, kendilerine başarılar diledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA