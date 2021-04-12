Trakya Üniversitesi'nde "Topluluklar Sokağı" projesi hayata geçirildi

Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı binasında "Topluluklar Sokağı" projesi uygulanmaya başladı.

Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı binasında "Topluluklar Sokağı" projesi uygulanmaya başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenci topluluklarına ayrılan sokakta öğrencilerin ortak zevkler, meraklar ve amaçlarla bir araya gelebileceği bir kampüs hayatı oluşturularak öğrenci deneyiminin en üst düzeye ulaştırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SKS Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, öğrencilerin yaşam kalitesini ve bireysel gelişimlerini desteklemek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Üniversitenin en önemli amacının öğrencilerini en nitelikli akademik donanımla mezun etmek olduğunu vurgulayan İşçimen, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin bireysel hayatlarına adım attıkları bu dönemde üniversite eğitimi yalnızca derslerle bitmiyor. Göreve geldiğim günden bu yana SKS Daire Başkanlığının tüm birimleri ve çok değerli hocalarımızla birlikte ortak amacımız Trakya Üniversitesi öğrencilerine akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanların tamamında gelişim sağlayacakları bir üniversite hayatı sunabilmektir.

Binamız içerisinde 'Sanat Sokağı' ve 'Hayat Sokağı' olmak üzere iki ayrı alan oluşturduk. Sanat Sokağı'nda tiyatro, müzik, dans, sergiler gibi sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek. Hayat Sokağı'nda ise öğrencilerin üniversiteye girdikleri andan mezun oluncaya dek yararlı alışkanlıklarını pekiştiren, sosyal sorumluluk, takım çalışması, planlama, zaman yönetimi, liderlik, duygusal zeka gibi pek çok sosyal becerilerini geliştiren, akademisyenler ve iş dünyasından profesyonellerle buluşacakları kariyer hedeflerini destekleyen etkinliklerini gerçekleştirilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar