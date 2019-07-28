Trakya Üniversitesi'nde patent çalışmaları

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Utku Güner'in çalışmasıyla patent almaya hak kazandığı bildirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, TÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinin örnek çalışmalar yaptığı belirtildi.

Bilimsel ve akademik çalışmalarının yanı sıra patent çalışmalarını da hız kesmeden devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Utku Güner 'Drosophila Sepeti' adlı çalışmasıyla patent almaya hak kazandı. Doç. Dr. Utku Güner'in çalışması TR 2016 19538 B numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Söz konusu patent genetik çalışmalarda kullanılan Drosophila türlerinin üretimi ve deney kapları arasında aktarılmasında meydana gelen kayıpları engelleyen bir buluştur. 3 yıldır patent süreci devam eden buluş Fen Fakültesi Biyoloji bölümün ilk patenti olarak Trakya Üniversitesi patentleri arasında yerini aldı."

Kaynak: AA