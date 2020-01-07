Trakya Üniversitesi'nde "kalite" çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi

07.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:00

Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) kalite çalışmaları kapsamında, "Birim İç Değerlendirme Raporu" toplantısı düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi'nin 38 yaşında erişkin bir üniversite olduğunu söyledi.

Göreve başladıkları günden bu yana "önce kalite" diyerek çok yol kat ettiklerini belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Kalite çalışmalarında Sakarya Üniversitesi'ni örnek aldık ve değerli Rektörü bize kalite süreçlerinin nasıl ele alınması gerektiğini anlattı. İstanbul Üniversitesi Rektörü başkanlığında yapılan dış değerlendirmede tam olarak nerede olduğumuzu görebilme imkanı bulduk. Yol almamız gereken yerler ortaya çıktı. Sakarya Üniversitesi Rektörü ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımıyla, konunun uzmanlarının da yer aldığı bir sempozyum gerçekleştirdik. Gayretlerimizi gören YÖKAK, üniversite değerlendirmeleri için beni de takım başkanı olarak seçti. Takım başkanlığı görevini üstlendiğim ekibimiz, Acıbadem Üniversitesi ve Antalya'da bir üniversitede görevlendirilerek değerlendirmelerde bulundu.

Kalite sürecinin geliştirilmesi adına birlikte birçok toplantı gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta İstanbul'da Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Mahmut Güler ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ile birlikte bir toplantıya katıldık. Her geçen gün yenilenen bir sistem bu. Bu sayede eksik görülen yerler tamamlanıyor. Bu meşhur PUKÖ döngüsü gibi planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Kurum bu dört parametreyi yapabiliyorsa iyi işliyor demektir."

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adil Oğuzhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı.

Kaynak: AA