Trakya Üniversitesi'nde "Bulgaristan Gecesi" Etkinliği - Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan Gecesi etkinliğinde, "Bu kadar çok ortak özelliğimiz varken, üniversiteler bu yakınlığı pekiştirecek bu barış ortamını çoğaltacak kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklere imza atmalıdır." dedi.

Tabakoğlu, TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören 2 bin 657 uluslararası öğrenciden 603'ünün Bulgaristan'dan geldiğini söyledi.

Balkan öğrencilerinin en çok Trakya Üniversitesi'ni tercih ettiğini vurgulayan Tabakoğlu, "Edirne, Türkiye, Balkanlar ve Bulgaristan tarihi anlamda, kültürel anlamda pek çok ortak geçmişi olan iki ülke. Bulgaristan ile yakın komşuyuz ve bizim kültürümüzde komşuluğun çok ayrı bir hukuku vardır. Bu kadar çok ortak özelliğimiz varken üniversiteler bu yakınlığı pekiştirecek bu barış ortamını çoğaltacak kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklere imza atmalıdır. Bu gece de burada bu birlikteliği çoğaltmak için buradayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Kuzey Bulgaristan Tuna Boyundan Halk Ozanı Mesut Tunalı ile Devlet Konservatuvarı Balkan Müziği Topluluğu müzisyenleri, Rumeli türküleri konseri verdi.

Etkinlikte ayrıca, Crisantem Quartet grubu da klasik müzik dinletisi sundu.