Trakya Üniversitesi "Milli Mücadele Ruhu"nu Çanakkale'ye taşıdı
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Trakya Üniversitesi "Milli Mücadele Ruhu"nu Çanakkale'ye taşıdı

04.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:12
Trakya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) açıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi dekanlık binası fuayesinde ziyaretçileriyle buluşan sergi İstanbul Üniversitesi'nde sergilendikten sonra Türkiye'nin farklı kentlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından serginin açılışı gerçekleşti.

TÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, burada yaptığı konuşmada, sergiyi farklı kentlerde açmayı sürdüreceklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi olarak bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nı ortaya çıkaran koşulları hatırlatmak, anmak ve marşın şairi Mehmet Akif Ersoy şahsında milli mücadele kahramanlarına şükran sunmak amacıyla sergiyi hazırladıklarını aktaran Çetin, "Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ile milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve akademisyenler katıldı.

Sergi, 12 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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