Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümünden 2000 yılında mezun olan ve ülkesi Çad'da bu yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Malloum Yoboide Djeraki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümünden 2000 yılında mezun olan ve ülkesi Çad'da bu yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Malloum Yoboide Djeraki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

2009 yılından beri siyasetin içinde yer alan Çad'da Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden Malloum Yoboide Djeraki, Nisan ayındaki seçimler sonrası kurulan geçici hükümet tarafından Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.

2016 yılındaki seçimlerde aday olan Malloum Yoboide Djeraki 11 Nisan 2021'deki seçimlerde de aday olmuş, seçimi Idriss Déby Itno kazanmıştı. Idriss Déby Itno'nun vefatıyla sonuçlanan olayların ardından ülkenin yönetimini oğlu Korgeneral Muhammed Idris Deby almıştı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Malloum Yoboide Djeraki'nin, geçici hükümetteki görev süresince Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisinde büyük rol oynayacağına inandığını belirterek kendisine yeni görevinde başarılar diledi. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Antony Blinken Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Prens Harry Aslı Bekiroğlu
Spor Merih Demiral Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:48:33. #1.15#

title