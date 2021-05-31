Trakya Üniversitesi mezunu Djeraki, ülkesi Çad'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümünden 2000 yılında mezun olan ve ülkesi Çad'da bu yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Malloum Yoboide Djeraki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümünden 2000 yılında mezun olan ve ülkesi Çad'da bu yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Malloum Yoboide Djeraki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

2009 yılından beri siyasetin içinde yer alan Çad'da Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden Malloum Yoboide Djeraki, Nisan ayındaki seçimler sonrası kurulan geçici hükümet tarafından Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.

2016 yılındaki seçimlerde aday olan Malloum Yoboide Djeraki 11 Nisan 2021'deki seçimlerde de aday olmuş, seçimi Idriss Déby Itno kazanmıştı. Idriss Déby Itno'nun vefatıyla sonuçlanan olayların ardından ülkenin yönetimini oğlu Korgeneral Muhammed Idris Deby almıştı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Malloum Yoboide Djeraki'nin, geçici hükümetteki görev süresince Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisinde büyük rol oynayacağına inandığını belirterek kendisine yeni görevinde başarılar diledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı