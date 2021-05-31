Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu

Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

ÜNİVERSİTE eğitimini Türkiye'de tamamlayan Çadlı Malloum Yoboide Djeraki, ülkesinde kurulan geçici hükümet tarafından cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak atandı.

ÜNİVERSİTE eğitimini Türkiye'de tamamlayan Çadlı Malloum Yoboide Djeraki, ülkesinde kurulan geçici hükümet tarafından cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak atandı.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme bölümünden 2000 yılında mezun olan Malloum Yoboide Djeraki'nin, Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olan Çad'da nisan ayındaki seçimler sonrası kurulan geçici hükümet tarafından siyasi işlerden sorumlu cumhurbaşkanı başdanışmanlığına getirildiği bildirildi. Çad'da, Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden Djeraki, geçen ocak ayında Edirne'ye gelerek Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etmişti.Rektör Tabakoğlu, Malloum Yoboide Djeraki'nin, geçici hükümetteki görev süresince Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ile kardeşlik ilişkilerinin tesisinde büyük rol oynayacağına inandığını belirterek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.


Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu
Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu
Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu
Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversiteyi Türkiye'de okudu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 12:05:51. #1.11#

title