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Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışı ve doğal güzelliğiyle Edirne'de, vatandaşların önemli uğrak noktalarından biri olan Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri, alınan önlemler ve yapılan düzenlemelerin ardından kapılarını misafirlerine yeniden açtı.

Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı
03.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:54

Uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışı ve doğal güzelliğiyle Edirne'de, vatandaşların önemli uğrak noktalarından biri olan Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri, alınan önlemler ve yapılan düzenlemelerin ardından kapılarını misafirlerine yeniden açtı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında bir süreliğine hizmete kapatılan Trakya Üniversitesi'nin Meriç Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri, normalleşme süreciyle birlikte gerekli tedbirler eşliğinde hizmete başladı.

Covid-19'a karşı tüm önlemlerini alarak Trakya Üniversitesi çalışan ve öğrencileriyle birlikte Edirne halkına hizmet vermeye başlayan Trakya Üniversitesi Öğrenci Sosyal Tesisleri, lezzetli yemekleri, uygun fiyatları ve yüksek hizmet kalitesinin yanında, misafirlerine özel hizmetlerle de dikkatleri çekiyor. Ateş ölçümünün yapılmasından ve ellerin dezenfekte edilmesinden sonra içeriye alınan misafirler, kendileri için hazırlanan, sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen masalarda yemek yiyebiliyor.

Maskeli çalışanlar, servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak servislerini gerçekleştiriyor. Tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi ürünlerin her gün düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirildiği Trakya Üniversitesi Öğrenci Sosyal Tesisleri'nde, servis ürünleri müşteriye kapalı olarak sunuluyor.

Edirne'ye yıllardır hizmet veren tesis, benzersiz konumu, fiziksel olanakları ve lezzetli yemekleriyle yerli ve yabancı konuklarını farklı bir deneyim yaşamaya davet ediyor. Birbirinden güzel lezzetler sunan ve Edirne'nin önemli gastronomi duraklarından biri olan Meriç Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri, Pazartesi günleri kapalı olmak kaydıyla, haftanın diğer günlerinde 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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