Trakya Üniversitesi logolu ürünlerden elde edilen gelir öğrencilere "burs" olacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) organizasyonunda Trakya Üniversitesi logolu ürünlerin satışının yapıldığı elektronik mağaza hizmete girdi. Satışlardan elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için hayata geçirilen "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına aktarılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ ve Kampüs Giyim iş birliğinde kurulan elektronik mağazada üniversite logolu tişört, sweatshirt ve mug gibi onlarca farklı ürün yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin yeni bir marka değer oluşturduğunu belirtti.

Kurumsal kültür ve aidiyetin sembollerle gelişip yaygınlaştığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Omuzlarımızda yükselttiğimiz, hepimizin ortak paydası Trakya Üniversitesi logolu ürünleri tercih ederken kurumsal aidiyetimizi sergilemiş olmakla birlikte dayanışma ruhumuzu da ortaya koyuyoruz. Naif medeniyetimizin zarif tezahürü 'veren elin, alan eli' görmediği 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyamıza kendi değerlerimizden yeni bir kaynak oluşturuyoruz. Hepimizin ortak noktası olan ve bizleri birbirine sıkı sıkıya bağlayan Trakya Üniversitesinin logosuna sahip çıkıp onun marka değerini yükseltecek bir projeye imza atıyoruz. Logomuzu kullandığımız ürünlerle ve giysilerimizle günlük hayatımızın bir parçası yapmalıyız. Trakya Üniversitesi ailesinin tüm bireylerini logolu ürünlerimize almaya ve bu büyük iyilik hareketini desteklemeye çağırıyorum."

Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de yapılan çalışmanın hem üniversiteye değer kattığını hem de öğrencilere destek sağladığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar