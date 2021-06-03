Trakya Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Trakya Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, araştırma, sosyal ve kültürel ve sportif faaliyetlerde iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı.

Trakya Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, araştırma, sosyal ve kültürel ve sportif faaliyetlerde iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın arasında imzalanan protokolün, her iki üniversitenin bilimsel, akademik ve kültürel faaliyetlerine katkıda bulunması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, üniversitelerin bilgiyi üreten ve bu bilgiyle donanan nitelikli insanları yetiştiren eğitim kurumları olduğunu belirtti.

Yapılan iş birliğinin başarılı çalışmalara olanak sağlayacağını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünden geleceğe bakan 'geleceğe köprü' olmayı ilke edinmiş Trakya Üniversitesi de süratle ilerleyen bilimsel ve teknolojik değişimde stratejik bir öneme sahiptir. Eğitim-öğretim deneyiminde yenilikçi yaklaşımları, araştırma-geliştirmeyi, yerel değerleri önemseyen ve destekleyen iki üniversitenin iş birliğinin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetleriyle daha iyi bir geleceğin kurulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de Nişantaşı Üniversitesini ziyaret ederek, iş birliği protokolü ile gerçekleştirilmesi beklenen konulara dair görüşmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında protokol imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:46:14. #1.16#

title