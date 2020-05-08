Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bir kültür hizmeti daha: "Ramazan Sohbetleri"
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Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bir kültür hizmeti daha: "Ramazan Sohbetleri"

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bir kültür hizmeti daha:
08.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:29

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında, tüm etkinliklerini dijital ortamda sürdürmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında, tüm etkinliklerini dijital ortamda sürdürmeye devam ediyor. Üniversitenin İlahiyat Fakültesi bu kapsamda, yeni bir kültür hizmeti olarak "Ramazan Sohbetleri" adında bir etkinlik başlattı.

"Ramazan Sohbetleri" kapsamında, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları ve özel konuklar, kamera karşısına geçerek, Ramazan'ın manevi atmosferini evlere taşıyacak. Her sene Ramazan ayının ruhuna uygun olarak insanların gönül iklimine dokunan programlar ve sohbetler düzenleyen Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademisyenleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında bu birlikteliği bu yıl sanal ortama taşıdı. Ramazan'ın güçlü maneviyatını tüm kalplere nakşetmeyi hedefleyen Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, dini, ilmi, kültürel ve Ramazan'a özel sohbet programlarıyla Edirnelilere dolu dolu bir Ramazan yaşatmayı amaçlıyor.

4 Mayıs Pazartesi Günü, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sunumuyla, "İbadetler Felsefesi ve Oruç" programıyla başlayan "Ramazan Sohbetleri" Ramazan boyunca her gün devam edecek ve yeni programlar her gün saat 19.30'da internet ortamında yayınlanacak. Yeni ve eski tüm programlar, İlahiyat Fakültesi web sayfasından (https://ilahiyat.trakya.edu.tr), Facebook hesabından (https://facebook.com/trakya.ilahiyat/) ve Youtube üzerinden (https://www.youtube.com/channel/UC8rQjOOAr3libr8xVF_2mzA) izlenebilecek.

Alanında uzman akademisyenler tarafından bu aya özel hazırlanacak programlarda, Ramazan ve Oruç başlıklarından oluşacak sohbetler yer alacak. Programa 12 Mayıs Salı günü, "Oruç ve Tıp" konulu sohbetiyle Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konuk olacak. "Ramazan Sohbetleri" programı, her gün yayınlanacak yeni bölümleriyle, Ramazan'ın maneviyatını evlere taşımaya devam edecek. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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