Trakya Üniversitesi heyetinden Bulgaristan ziyaretleri

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan ve Doç. Dr. Ömer Salt, Bulgaristan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, heyet, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret etti.

Heyeti Kırcaali'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Azis, toplantının Kovid-19 ile mücadeleye önemli katkı sunacağına olan inancını dile getirdi.

Öte yandan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi iş birliğinde salgınla mücadele ile ilgili düzenlenen toplantıda öğretim görevlileri yaptıkları çalışmaları anlattı.

Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesinin Bulgaristan ile ilişkilerinin çok yönlü olduğunu belirtti.

Türkiye'de en fazla Bulgaristanlı öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"BUA ve ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Bulgaristan'daki 28 üniversite ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Bulgaristan'ın en saygın iş dünyası birliği olan KRIB Haskovo ile Meriç Nehri'ni geleceğe taşıyacak bir projeye imza attık. Yine bilimsel koordinatörlüğünü üstlendiğim ve 3,3 milyon avro ile benzerleri içerisinde en yüksek bütçeli AB projesinde Burgaz Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ile yüksek bütçeli bir projeyi hayata geçirdik. Komşu ülke Bulgaristan ile iş birliklerimizin ve ortaklıklarımızın niteliğini ve niceliğini artırarak devam ettiriyoruz."