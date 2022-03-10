Trakya Üniversitesi Hastanesindeki 6 ameliyat odası yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanedeki ameliyat odalarından altısındaki cihazlar yenileriyle değiştirildi.

Yenilenen odaları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tıbbın en ileri teknolojilerinin ameliyathanelere kazandırılmasıyla hastalara daha iyi hizmet vereceklerini belirtti.

Türkiye'deki son teknolojiyi yakından takip ederek uygulamaya önem verdiklerini aktaran Tabakoğlu, "Hastanemiz hepimiz için umut ve şifa kapısı. Sadece Edirne'den değil, çeşitli illerden, hatta Balkanlar'dan gelen hastalarımız var. Bu hastalarımızı bir an önce şifaya kavuşturmak için devamlı olarak hastanemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir marka değeri olmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz. Son teknolojik cihazları hastanemize kazandırmaya ve hizmet vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş da hizmet kalitesini her anlamda artırmak için üniversite yönetiminin desteğiyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ziyarette Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin de yer aldı.