Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Bahar Melodisi Sergisi" açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Bahar Melodisi Sergisi" açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 'Bahar Melodisi Sergisi' açıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Bahar Melodisi Sergisi" Balkan Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Bahar Melodisi Sergisi" Balkan Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Gökduman'ın yürütücülüğünü yaptığı proje ile hazırlanan sergide 26 öğrenci, müzik enstrümanı veya müzik ile ilgili kompozisyonu tuvaline yansıttı.

Müzik ile resim arasındaki ilişkinin çok eskilere dayandığını belirten Doç. Dr. Deniz Gökduman, iki dal arasındaki yakınlığa ait bu bilginin, kendisinde Devlet Konservatuvarının duvarlarını süsleyecek böyle bir serginin hayata geçmesi düşüncesini tetiklediğini ifade etti.

Gökduman, sergide yer alan eserlerin konservatuvarın ortaokul ve lise bölümünde okuyan öğrencilere ilham kaynağı olmasını umduğunu aktardı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de resmin sanat içerisinde özel bir yeri olduğunu, böyle özel ve seçkin bir konuya odaklanmış bir serginin büyük bir değeri olduğunu ifade etti.

Açılışına Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in de katıldığı sergi, 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 'Bahar Melodisi Sergisi' açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Şevval Sam Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Bahar Melodisi Sergisi" açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:15:53. #1.14#

title