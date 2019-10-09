Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine etüt odası

09.10.2019 12:29

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, öğrencilerine bireysel ve grup çalışmaları için ders çalışma odaları oluşturdu.



Proje kapsamında, fakülte binası içerisindeki işlevsiz alanlar, gerçekleştirilen çalışmalarla etüt odasına dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına sunuldu. Düzenlenen dört odanın açılış törenine, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Eğitim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Musa Uludağ ile Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Tuğlu ve akademisyenler katıldı.



Yepyeni masa ve sandalyelerle oldukça konforlu ve öğrencilerin ihtiyacına yönelik hazırlanan odalar hakkında bilgi veren Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, "Öğrencilerimizden bilhassa sınav dönemlerimizde aldığımız talepler doğrultusunda böyle bir alan oluşturmaya karar verdik. Kütüphanenin uzak kalması, dersliklerin doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle Fakülte olarak böyle bir adım attık. Bu oluşturduğumuz dört oda, aynı zamanda Fakültemizde devam eden akreditasyon çalışmaları ile de doğrudan ilgili" dedi.



Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gelecek nesillerin mimarı öğretmenleri yetiştiren Eğitim Fakültesinin, Trakya Üniversitesi içerisinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek yapılacak tüm çalışmalarda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.



Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi öğrencilerinin, tüm dünyada geçerliliği olan, akredite ve nitelikli bir eğitim alması ve mezun olduklarında üniversitemizle gurur duyması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA