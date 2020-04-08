Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu oldu - Haberler
Trakya Bölgesi, Edebiyat, Rektör, Güncel

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu oldu

Trakya Üniversitesinin dil, tarih, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında güçlü, güvenilir ve saygın eğitim kurumlarından biri olan Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevine, Türk Dili ve Edebiyatı Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu atandı.

08.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:52
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu oldu

Trakya Üniversitesinin dil, tarih, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında güçlü, güvenilir ve saygın eğitim kurumlarından biri olan Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevine, Türk Dili ve Edebiyatı Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu atandı. Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, düzenlenen törenle birlikte yeni görevine başladı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, dekanlık mührünü Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan aldı. Törende, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer de eşlik etti.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edebiyat Fakültesi'nin yeni yönetimiyle hem idari hem bilimsel olarak gelecek dönemde de başarılı çalışmalara imza atacağını belirterek, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Üniversite yönetimi olarak idari ve akademik ekibin bir uyum içerisinde çalışmasını önemsediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hedeflerinin her zaman Trakya Üniversitesini daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi. Bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi sürdüren Trakya Üniversitesinin, öğrencileri ve akademisyenleriyle büyük bir aile olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin büyümesi ve gelişmesi için birlikte adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Görev değişimlerinin aynı zamanda bayrak ve hizmet yarışının bir parçası olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu'nu tebrik ederek görevinde muvaffakiyetler diledi.

Gerek öğrencileri gerek çalışanları ile Trakya Üniversitesinin güzide bir kurum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu da Trakya Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu fakülteye, hem idareci hem de bir akademisyen olarak katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Trakya Üniversitesini ve Edebiyat Fakültesini daha ileriye götürecek çalışmaları, görev arkadaşlarıyla birlikte layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, kendilerine inanan, her konuda destek ve yardımcı olan başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üniversite yönetimi olmak üzere akademik ve idari çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu Kimdir?

1971 yılında Rize'de doğdu. İlköğrenimini Duygulu Köyü İlkokulunda, orta öğreniminin ilk basamağını Ardeşen Merkez Ortaokulu'nda, ikinci basamağını ise Ardeşen Lisesinde tamamladı. Lisans öğrenimine 1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlayan Topaloğlu, buradan 1996 yılında mezun oldu. Ardından Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1999 yılında yüksek lisans, 2005 yılında ise doktora öğrenimini tamamladı. 2006 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2012 yılında Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent, 2018 yılında ise Profesör oldu.

Trakya Üniversitesi çatısı altında muhtelif idari görevlerde ve kurullarda bulunan Yüksel Topaloğlu'nun, "Anka Kuşunun Gördükleri - Romancı Yönüyle Adalet Ağaoğlu", "Şemsettin Sami & Süreli Yayınlarda Çıkmış Dil ve Edebiyat Yazıları", "Reşat Nuri Güntekin ve Tiyatro", "Raif Necdet Kestelli - Hayat-ı Edebiyye" (ortak çalışma), "Tosyavizade Doktor Rıfat Osman - Milli Mecmua'daki Edirne Abideleri Yazıları" (ortak çalışma), "Muhyiddin - Yeni Edebiyat" (ortak çalışma) adlı yayımlanmış bilimsel kitapları bulunmaktadır. Bunlarla birlikte kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapan Toplaoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri ile yurt içi ve yurt dışında sunduğu bildirileri mevcuttur. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi Haberler
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Boris Johnson Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı Esra Balamir Levent Dörter
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Patlama Antalya
Şu an buradasınız: Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 15:03:25. #1.15#
title