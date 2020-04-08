Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu oldu Trakya Üniversitesinin dil, tarih, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında güçlü, güvenilir ve saygın eğitim kurumlarından biri olan Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevine, Türk Dili ve Edebiyatı Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu atandı.

Trakya Üniversitesinin dil, tarih, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında güçlü, güvenilir ve saygın eğitim kurumlarından biri olan Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevine, Türk Dili ve Edebiyatı Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu atandı. Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, düzenlenen törenle birlikte yeni görevine başladı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, dekanlık mührünü Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan aldı. Törende, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer de eşlik etti.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edebiyat Fakültesi'nin yeni yönetimiyle hem idari hem bilimsel olarak gelecek dönemde de başarılı çalışmalara imza atacağını belirterek, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Üniversite yönetimi olarak idari ve akademik ekibin bir uyum içerisinde çalışmasını önemsediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hedeflerinin her zaman Trakya Üniversitesini daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi. Bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi sürdüren Trakya Üniversitesinin, öğrencileri ve akademisyenleriyle büyük bir aile olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin büyümesi ve gelişmesi için birlikte adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Görev değişimlerinin aynı zamanda bayrak ve hizmet yarışının bir parçası olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu'nu tebrik ederek görevinde muvaffakiyetler diledi.

Gerek öğrencileri gerek çalışanları ile Trakya Üniversitesinin güzide bir kurum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu da Trakya Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu fakülteye, hem idareci hem de bir akademisyen olarak katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Trakya Üniversitesini ve Edebiyat Fakültesini daha ileriye götürecek çalışmaları, görev arkadaşlarıyla birlikte layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, kendilerine inanan, her konuda destek ve yardımcı olan başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üniversite yönetimi olmak üzere akademik ve idari çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu Kimdir?

1971 yılında Rize'de doğdu. İlköğrenimini Duygulu Köyü İlkokulunda, orta öğreniminin ilk basamağını Ardeşen Merkez Ortaokulu'nda, ikinci basamağını ise Ardeşen Lisesinde tamamladı. Lisans öğrenimine 1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlayan Topaloğlu, buradan 1996 yılında mezun oldu. Ardından Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1999 yılında yüksek lisans, 2005 yılında ise doktora öğrenimini tamamladı. 2006 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2012 yılında Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent, 2018 yılında ise Profesör oldu.

Trakya Üniversitesi çatısı altında muhtelif idari görevlerde ve kurullarda bulunan Yüksel Topaloğlu'nun, "Anka Kuşunun Gördükleri - Romancı Yönüyle Adalet Ağaoğlu", "Şemsettin Sami & Süreli Yayınlarda Çıkmış Dil ve Edebiyat Yazıları", "Reşat Nuri Güntekin ve Tiyatro", "Raif Necdet Kestelli - Hayat-ı Edebiyye" (ortak çalışma), "Tosyavizade Doktor Rıfat Osman - Milli Mecmua'daki Edirne Abideleri Yazıları" (ortak çalışma), "Muhyiddin - Yeni Edebiyat" (ortak çalışma) adlı yayımlanmış bilimsel kitapları bulunmaktadır. Bunlarla birlikte kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapan Toplaoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri ile yurt içi ve yurt dışında sunduğu bildirileri mevcuttur. - EDİRNE

Kaynak: İHA