Trakya Üniversitesi, Covıd-19 ile mücadele kapsamında ürettiği koruyucu ekipmanların kaynak...
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Trakya Üniversitesi, Covıd-19 ile mücadele kapsamında ürettiği koruyucu ekipmanların kaynak...

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları ve vatandaşları korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

22.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:20
Trakya Üniversitesi, Covıd-19 ile mücadele kapsamında ürettiği koruyucu ekipmanların kaynak...

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları ve vatandaşları korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Üniversite, İtalya'daki mühendisler tarafından dalış maskeleri kullanılarak üretilen koruyucu maskelerden esinlenerek, kendi olanaklarıyla geliştirdiği yoğun bakım maskesine ait aparatlarla birlikte koruyucu maske, filtrasyon sistemleri ve mekanik ventilasyona uyum sağlayan özel aparatların 3D yazıcı kaynak kodlarını paylaşıma açtı.

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya ve Armosan Sıcak Çekme Dikişsiz Boru San. ve Tic. A.Ş. Mühendisi Güner Tezcan tarafından sağlık çalışanlarına düşük bütçeli koruyucu malzemeler sağlamak için sürdürülen çalışmalar kapsamında, tasarımların kaynak kodları, mücadeleye destek vermek isteyen kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşıyor.

Bu doğrultuda, TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş'la iletişime geçen bir grup gönüllü, 3D yazıcılar sayesinde üretecekleri koruyucu ekipmanlar için kaynak kod talebinde bulundu. Trakya Üniversitesi'nin korona virüs ile mücadele için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ederek, alınan tedbirlere destek olmak amacıyla harekete geçen Şarköy ve Çorlu'dan bir grup gönüllü, Trakya Üniversitesi'ne ulaşarak, üretilen yoğun bakım maskenin aparatlarına ait kaynak kodları talep etti. 3D yazıcılar ile sağlık çalışanları için koruyucu ekipmanlar üretebilecekleri bilgisini paylaşan gönüllüler, gelecek talepler doğrultusunda aparat üretimine destek olacaklarını vurguladı.

Konuyla ilgili bilgi veren TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, "Trakya Üniversitesi olarak bu mücadeleye var gücümüzle destek olmaya devam ediyoruz. Laboratuvarımızda, koruyucu ekipmanların ve hekimlerimizden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç olan tıbbi ekipmanların üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daha önce koruyucu maske, filtrasyon sistemleri ve mekanik ventilasyona uyum sağlayan özel aparatlar konusunda önemli adımlar attık. Şimdi de yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor, mevcut bazı tasarımlarımızı geliştirmeye yönelik çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda, bize taleplerini ileten gönüllülerle kaynak kod bilgilerini şeffaf bir şekilde paylaşacağımızı söylemiştik. Bu doğrultuda, Şarköy'den bizimle iletişime geçen, sürece Çorlu'daki dostlarını da dahil ederek destek sunmak istediklerini belirten Biyomedikal Teknikeri Hamit Göymen, 3D yazıcılar aracılığıyla üretebilecekleri ekipmanlar için kaynak kodların paylaşımı talebinde bulundu. Bizler de fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının korunmasına katkı sunmak için hazır olduğumuzu belirttik. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan tıbbi ekipmanların tasarım kodlarını ilgilenenlere açtığımızı ve açmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Araştırmacıların, bu kaynak kodları kullanarak mevcut ürünlerin tasarımını değiştirmesi, ihtiyaç doğrultusunda modifiye etmesi mümkün. Kişilere, talep eden kurum ve kuruluşlara sağlayacağımız kaynak kodlar, her türlü modifiye işlemine ve geliştirmeye açık. Topyekün yürüteceğimiz çalışmalar, korona virüsle mücadelede başarıyı artıracaktır. Söz konusu adımla, önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirmek için çaba gösteren tüm ilgililere ve çalışmalarımızı ilk günden bu yana destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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