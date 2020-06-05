Trakya Üniversitesi Camii'nin inşaatında cuma namazı EDİRNE'de, yapımı süren Trakya Üniversitesi Camii'nin inşaat alanında ilk cuma namazı kılındı.

EDİRNE'de, yapımı süren Trakya Üniversitesi Camii'nin inşaat alanında ilk cuma namazı kılındı.

Edirne'de, hayırseverler ve üniversite çalışanların desteğiyle yapımı süren Trakya Üniversitesi Camii'nin inşaat alanında, ilk cuma namazı kılındı. Covid-19 kapsamında alınan karar doğrultusunda açık havada kılınan namazda cemaat, uyarıları dikkate alarak, ibadetlerini yerine getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Bu haftaki cuma namazı, hem özlediğimiz mescitlere geri dönüşümüz hem de direkleri yükselen ve yakın zamanda kubbesinin altında bir araya geleceğimiz Trakya Üniversitesi Camii'nin inşaat alanında kılınması nedeniyle ayrı bir maneviyat taşıyor" dedi.?Trakya Üniversitesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Rasim Özgün, "Trakya Üniversitesi'nde büyük bir boşluğu dolduracak camimizin uzun uğraşlar sonucunda temellerini attık ve yükseltmeye başladık. Edirne'ye ve Trakya Üniversitesi'ne yakışan, tarihi dokusuna uyumlu camiimizi inşallah en yakın zamanda tamamlayarak, ibadete açacağız. Bu bir gönül işi. Tüm hayırseverlerimizi bu gönül işini sahiplenmeye ve camimize destek vermeye çağırıyorum" dedi.





Kaynak: DHA