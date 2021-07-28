Trakya Üniversitesi Bulgaristan'da tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi Bulgaristan'da tanıtıldı

Trakya Üniversitesi Bulgaristan'da tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'ın Kırcaali ve Hasköy illerine bağlı ilçelerin belediye temsilcilerine tanıtıldı.

Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'ın Kırcaali ve Hasköy illerine bağlı ilçelerin belediye temsilcilerine tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Türküç, üniversitenin tanıtımını yapmak üzere komşu ülke Bulgaristan'ı ziyaret etti.

Kırcaali ve Hasköy illerine bağlı ilçe belediye temsilcileriyle toplantıda bir araya gelen Türkyılmaz ve Türküç, üniversiteyi tanıtarak fakülteler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesinin 64 ülkeden 5 bin uluslararası öğrencisiyle bir dünya üniversitesi olduğunu belirtti.

Üniversitenin önceliğinin Balkanlar olduğunu aktaran Türkyılmaz, "Uluslararası 5 bin öğrencimizin 4 bini Balkanlardan, bu rakamın ise bin 200'ü Bulgaristan'dan gelen öğrenciler. Sizleri önemsiyoruz ve kapımızı sizlere sonuna kadar açıyoruz. Evlatlarınız üniversitemizde en iyi şekilde eğitim alacak ve Trakya Üniversitesi'nin güçlü alt yapısıyla alanında uzman donanımlı bireyler olarak mezun olacaklardır. Evlatlarınız bizlerin de evlatları. Trakya Üniversitesi ailesinde onları kendi evlerindeymiş gibi hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis İsmail, Mestanlı Belediye Başkan Başkan Yardımcısı Gülüzar Mehmed İsmail, Koşukavak Belediye Başkan Yardımcısı Nejdie Fahri Akif, Kirkovo Belediye Başkan Yardımcısı Valentina Dimitrova, Chernoochene Belediye Başkan Yardımcısı Ferhad Ferhad ve belediye yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Seda Sayan Acun Ilıcalı Sevda Erginci
Spor Diego Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya Üniversitesi Bulgaristan'da tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:18:54. #1.14#

title