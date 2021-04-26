Trakya Üniversitesi belirlenen strateji planı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi belirlenen strateji planı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor

Trakya Üniversitesi belirlenen strateji planı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi'nin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla belirlenen stratejiler kapsamında Balkan Yerleşkesi'nde bulunan lojmanların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi'nin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla belirlenen stratejiler kapsamında Balkan Yerleşkesi'nde bulunan lojmanların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Burak İşçimen ile bir araya gelen akademik ve idari personel toplantıda ihtiyaçlara dair görüş ve önerilerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşçimen, stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Üniversitenin fiziki ve beşeri kaynaklarını artırmak ve en etkin biçimde kullanmak üzere belirlenen amaçlar doğrultusunda projeler yaptıklarını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Yerleşkemizde bisiklet yolu, atık kutuları, peyzaj uygulamaları, tasarım duraklar gibi uygulamalarla başlattığımız çalışmalar diğer kampüslerimizde de devam ediyor. Belirlenen hedefler doğrultusunda lojmanlarımızın iyileştirilmesi adına ilk adımlarımızı attık. Kampüs alanı içerisinde engelli vatandaşlarımıza rahatlıkla hizmet alıp verebilecek nitelikte fiziki şartları oluşturmak, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları artırmak, sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir yaşam ve çalışma alanı oluşturmak amacıyla başlattığımız çalışmalar aralıksız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trakya Üniversitesi belirlenen strateji planı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:39:59. #1.16#

title