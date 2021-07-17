Trakya Üniversitesi, Balkanlardaki gelişmeleri "Balkan Raporu" projesiyle Türkçe duyuracak
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Trakya Üniversitesi, Balkanlardaki gelişmeleri "Balkan Raporu" projesiyle Türkçe duyuracak

Trakya Üniversitesi, Balkanlardaki gelişmeleri 'Balkan Raporu' projesiyle Türkçe duyuracak
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi, Balkan ülkelerindeki gelişmeleri "Balkan Raporu" projesiyle ilgilenenlere Türkçe sunacak.

Trakya Üniversitesi, Balkan ülkelerindeki gelişmeleri "Balkan Raporu" projesiyle ilgilenenlere Türkçe sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, her hafta Balkan ülkelerinde öne çıkan haberlerin yer aldığı "Balkan Raporu" ile akademisyenlerin ve Balkanlara ilgi duyan kişilerin bölgede öne çıkan gelişmeleri takip etmeleri amaçlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun talimatıyla, Balkan Araştırma Enstitüsünce oluşturulan "Balkan Raporu"nda, haftalık olarak Balkanlarda ön plana çıkan haberler Türkçe yayımlanacak.

Enstitü tarafından oluşturulan 30 kişilik ekip Bosna Hersek, Sırbistan, Karabağ, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova olmak üzere 10 Balkan ülkesindeki önemli haberleri her hafta Türkçeye çevirerek "balkanraporu.trakya.edu.tr" adresinden yayımlayacak.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak Balkanları önemsediklerini ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bu amaçla akademik personelin ve bölgeye ilgi duyan kişilerin faydalanacağı bir çalışma yapmaya karar verdiklerini aktaran Tabakoğlu şunları kaydetti:

"Hocalarımın özverili ve gayretli çalışmaları ile bu güzel proje ortaya çıktı. Balkan Raporu sayesinde dil problemi yaşamadan, her hafta, Balkan ülkelerinde yaşanan önemli gelişmeler hakkında bilgi sahibi oluyor ve Balkanların nabzını tutabiliyoruz. Başta Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu başta olmak üzere bu projenin vücut bulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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