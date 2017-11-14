Trakya Üniversitesi Akademik Açılış Töreni

Trakya Üniversitesi (TÜ) 2017-2018 yılı akademik açılış töreni yapıldı.



TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitede eğitim gören 49 bin öğrencinin, 2 bin 600'ünün yabancı öğrenci olduğunu söyledi.



TÜ'nün eğitim öğretim hayatına katkıda bulunmaya devam ettiğini anlatan Tabakoğlu, "Edirne tarihi olarak medeniyetimizde çok önemli günlerin yaşandığı bir yer. Bir kere bir başkent. Bir yer başkent oldu mu, bir daha susmaz derler. Balkanları ve İstanbul'u fethetmiş bir şehir. Fatihi yetiştirmiş bir şehirdir. Beylikten imparatorluğa geçtiğimiz bir şehir burası." dedi.



Edirne'nin üniversiteye de ilham olmaya devam ettiğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:



"Bu şehir büyük şeyler başarma arzusu uyandırıyor. Üniversitemizde yükümlülüğümüz yüksektir. İstiyoruz ki yine çok uluslu çok milletli ve çok farklı görüşleri de yönetebilecek, imparatorluk oluşturacak değerleri tekrar yapabilecek anlayışla buradan uyanış uyandıralım istiyoruz. Bu şehir dört işgalde görmüştür. Bu gidişe son veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları gibi ileri güzel günleri hedefleyen bir üniversite olmayı hedefliyoruz."



Balkanlar ve yabancı öğrencilere yönelik projeleri olduğunu aktaran Tabakoğlu, 2023'te 10 yabancı öğrenci hedeflediklerini kaydetti.



Tabakoğlu'nun konuşmasını ardından, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu temsili olarak akademik yılı ilk dersini verdi.



Törende, Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi, üniversitenin modern dans topluluğu bir gösteri sundu.



Törene, Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kurum müdürleri, TÜ'de yüksek lisans eğitim alan 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı İsmail Balaban ve kardeşi başpehlivan Turan Balaban ile öğrenciler katıldı.