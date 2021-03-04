Trakya Üniversiteler Birliği toplantısı Kırlareli'nde gerçekleştirildi

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Üst Kurulu toplantısı Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü ve TÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Bülent Şengörür, toplantıda, birliğin birçok akademik, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliği hayata geçirdiklerini belirtti.

Birlik üyesi üniversiteler açısından faaliyetlerin çok önemli olduğunu ifade eden Şengörür, el birliği ile güzel çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Toplantıda, 17. Üst Kurul toplantı kararları ve 2020 yılı Trakya Üniversiteler Birliği çalışmaları değerlendirildi. Trakya Üniversiteler Birliği üniversitelerinin işbirliği ile 2021 yılı içerisinde, çevrim içi veya yüz yüze olmak üzere ortak 28 farklı etkinlik ve toplantı düzenlenmesine karar verildi.

Ayrıca birlik üyesi üniversitelerin yapılacak ortak çalışmalarla bölgeye ve öğrencilerine katkı sağlayacak adımlar atılması hususunda planlamalar gerçekleştirildi.

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Atalay, Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Moralar, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Meşe katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop