Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Çalışkan: "Uluslararası öğrencilerin her zaman...
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Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Çalışkan: "Uluslararası öğrencilerin her zaman...

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, uluslararası öğrencileri Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadıklarını bildirdi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Çalışkan:
01.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:38

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, uluslararası öğrencileri Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadıklarını bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, 44 öğrenci evine yardımlar ulaştırdıklarını belirtti.

Uluslararası öğrencilerin her zaman yanında olduklarını aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği olarak ülkesine gidemeyen Edirne'de kalan uluslararası öğrencilerimize Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet Vakfı Edirne Şubesi'nin destekleriyle yüz lira değerinde alışveriş kartı, Türk Kızılay Edirne Şubesi'nin destekleriyle konserve et kıyma ve AFAD Edirne İl Müdürlüğü'nün destekleriyle bayramlık kıyafet hediyelerinin dağıtımına devam ettik .

Toplamda öğrencilerin kaldığı 44 eve yardımlarımızı ulaştırdık. Destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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