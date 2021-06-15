Tekirdağ'da Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) başvuru ve uygulama sürecini koordine ettiği, Trakya Tohumculuk Derneği (TRAKTOD) tarafından hazırlanan Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) başvuru ve uygulama sürecini koordine ettiği, Trakya Tohumculuk Derneği (TRAKTOD) tarafından hazırlanan Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı (URGE) kapsamında destek almaya hak kazanan projenin tanıtım toplantısına, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, TRAKTOD Başkanı İbrahim Toruk ve ajans uzmanları katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin toplantıda yaptığı konuşmada, tohumculuğun Trakya'nın önemli bir değeri olduğunu ve bu konuda iyi bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trakya Tohumcular Derneğinin kuruluşu ile Ar-Ge gücü, lobi yapabilmek, kamu destek ve teşviklerinden yararlanmak gibi konularda daha etkili olmayı hedefledik. Bu kapsamda hazırlanan Trakya Tohumculuk Kümesi URGE projesi, ihtiyaç analizi, personel istihdamı, eğitim veya danışmanlık programı, yurtdışı pazarlama alım heyeti, bireysel danışmanlık bileşenlerini içeriyor. Proje ile 19 firmanın üretim kalitesinde standardizasyonu sağlama kapasitelerini, ıslah programı yürütme kapasitelerini ve ihracat kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca teker teker saydığım proje bileşenlerin bütçesinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılanıyor, geri kalan yüzde 25'lik kısım 19 firma tarafından paylaşılacak. Dernek üyelerinin oluşturduğu Trakya Tohum A.Ş'nin kapasitesini geliştirerek bir dünya markası haline geleceğine inanıyorum. Her iki yapıyı da sonuna kadar desteklemeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

TRAKTOD Başkanı İbrahim Toruk da hedeflerinin özellikle ayçiçeği tohumu konusunda dünyada söz sahibi bölge şirketlerinden biri olmak olduğunu belirterek, "Trakya Tohumculuk Kümesi URGE Projesinin derneğin kurumsal kapasitesini ve teknik kapasitesini geliştirmek için önemli bir fırsat olacağını, projeye taraf olan 19 firmanın ihracat kapasitelerini olumlu yönde etkileyecek." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen URGE programı, STK'ların proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik, 5 yıllık bir uygulama sürecine sahip bir destek mekanizması olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman