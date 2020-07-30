Trakya temsilcileri Edirnespor ve Tekirdağspor profesyonel lige dönmenin mutluluğunu yaşıyor
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Trakya temsilcileri Edirnespor ve Tekirdağspor profesyonel lige dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Trakya temsilcileri Edirnespor ve Tekirdağspor camiaları, profesyonel lige dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Trakya temsilcileri Edirnespor ve Tekirdağspor profesyonel lige dönmenin mutluluğunu yaşıyor
30.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:05

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Trakya temsilcileri Edirnespor ve Tekirdağspor camiaları, profesyonel lige dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

TFF Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla, BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım önümüzdeki yıl TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Bu 9 takım arasında Trakya temsilcileri Edirnespor ve Tekirdağspor da yer alıyor.

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, AA muhabirine, 18 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'e çıkıp profesyonel olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Edirne halkına bu mutluluğu yaşatmanın kendilerine nasip olduğunu belirten Üner, BAL Ligi'nde mücadele eden ve şampiyonluk şansı bulunan 9 kulübün başkanları olarak haklarını aradıklarını ifade etti.

Matematiksel olarak şansları olması dolayısıyla mücadele ettiklerini belirten Üner, "Şansımız olmasaydı sesimizi çıkarmazdık. Burada bir mağduriyet vardı ve giderildi. Bu süreçte yanımızda olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başta olmak üzere emeği geçen herkese kulübüm ve Edirneliler adına teşekkür ediyorum.

Üner, başta iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin olmak üzere Edirne halkının kentin takımına profesyonel ligde daha fazla destek olacağına inandığını söyledi.

Uzun bir aranın ardından profesyonel lige dönmenin camiada heyecan yarattığını ifade eden Üner, "18 yıl sonra profesyonel lige dönüyoruz. 18 yıl bir gençlik demek. Genç taraftarlarımızın büyük çoğunluğunun yaşı 18'dir. Takımlarını profesyonel liglerde görmediler. Biz bile o günleri hayal meyal hatırlıyoruz. Hep beraber daha güzel işler yapacağız. Edirne'yi olması gereken üst liglere taşımak için elimizden geleni yaparak tekrar güzel günler göreceğiz." diye konuştu.

"Buraya çıktık artık aşağı düşmek yok"

Tekirdağspor Başkanı Mülahim Kuru da TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tekirdağ'a böyle güzel bir sevinç yaşattıkları için gururlu olduklarını ifade eden Kuru, "Keşke maçlar oynansaydı da öyle çıksaydık. Liderle aramızda 2 puan fark vardı. Kalan maçlara baktığımızda çok çok avantajlıydık. Bizim oynayacağımız maçlar kolay maçlar olacaktı. Maçları da kazanırdık. Bu şekilde de olsa 3. lige çıktık. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kuru, Tekirdağ'ın profesyonel liglerde mücadele etmeyi hak ettiğini aktararak şunları kaydetti:

"Uzun bir sürenin ardından yine 3. lige çıktık. Yeni bir kadro, yeni bir ekip kuracağız. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız hepsi çok değerli arkadaşlar. Yönetim olarak aynı arkadaşlarla yola devam edeceğiz. 3. ligde ilk sene şampiyonluk biraz zor olur ama orta sıralarda ligi kapatmak istiyoruz. Bundan sonra profesyonel liglerde olmaya devam edeceğiz. Buraya çıktık artık aşağı düşmek yok."

Kaynak: AA

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