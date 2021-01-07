Trakya Teknopark modeli Kosova'ya taşınacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz, Kosova'da, Trakya Üniversitesi öncülüğünde bir teknopark kurulacağını ve Trakya Teknopark modelini Kosova'ya taşımak hedefinde olduklarını bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz, Kosova'da, Trakya Üniversitesi öncülüğünde bir teknopark kurulacağını ve Trakya Teknopark modelini Kosova'ya taşımak hedefinde olduklarını bildirdi.

Prof. Dr. Türkyılmaz ve beraberindeki heyet, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılanan açıklamaya göre, ziyarette, üniversite destekleriyle Kosova'ya bir teknopark kurulması başta olmak üzere eğitim ve sağlık çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkyılmaz, Kosova'da kurulacak teknoparkın kuruluş ve işleyiş faaliyetlerinde Trakya Teknopark'ın rehberlik edeceğini belirtti.

Prizren'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Kosova'nın gönlümüzdeki yeri farklı. Balkanlar ile gönül köprülerini kurmakla kalmıyor bu bölgenin kalkınması için de önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'de örnek olarak görülen Trakya Teknopark modelini Kosova'ya taşımak hedefindeyiz. Atacağımız adımlarda ve hayata geçireceğimiz projelerde Prizren Belediye Başkanı, değerli dostumuz Mytaher Haskuka'nın desteklerinin kıymetli olacağına inanıyoruz. Kendisi de bizleri her konuda olduğu gibi bu konuda da destekleyeceğini ifade etti. Trakya Üniversitesi, her alanda Kosova'nın en büyük destekçisi. Bu vesileyle Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun Kosova'ya selamlarını da iletmek isterim."

Belediye Başkanı Haskuka da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trakya Üniversitesinin Kosova ve Prizren'e büyük değer verdiğini, bu değerin hayata geçirilen projelerle somutlaştığını belirtti.

Haskuka, Kosova'nın gelişip kalkınması adına Trakya Üniversitesinin vermiş olduğu katkılar için teşekkür ederek hayata geçirilecek tüm projeler için destek sözü verdi.

Ziyarette, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir, Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada ve Trakya Üniversitesi mezunu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı Levent Buş da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar