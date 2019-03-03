Trakya Tarımı İçin Milat Olacak İmzalar Atıldı

Trakya'da tohumculuk alanında analiz hizmetleri, Ar-Ge ve Ar-Ge teknik destek danışmanlığı, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacak ve bölgenin referans kurumu olacak Trakya Tohum AŞ kuruldu. Kuruluşunda 39 kamu, özel sektör ve STK'nın güç birliği yaptığı Trakya Tohum AŞ, kamu-özel sektör işbirliğinde kurulmasıyla bu alanda bir ilk oldu.

Namık Kemal Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen şirket kuruluş sözleşmesi imza törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, ticaret borsalarının başkanları, firma temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. İmza töreninde konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bugün atılan imzaların Trakya tarımı için bir milat olduğunu söyledi. Şahin, "Her ülkede stratejik bir ürün kabul edilen tohum, yasal düzenlemeler ile korunmakta ve konu ile ilgili çok sayıda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Konunun Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda önemine istinaden sektörün TR21 Trakya Bölgesi'ndeki mevcut durumunu anlamak ve kamu, üniversite, özel sektör arasında olası işbirliği alanlarını tespit etmek üzere 2018 yılının Şubat ayında Trakya Kalkınma Ajansı olarak bir araştırma gerçekleştirdik. Araştırma kapsamında dünyada ve ülkemizde sektörün durumunun genel olarak incelenmesinin yanı sıra, Trakya Bölgesi'nde saha ziyaretleri ile içlerinde kamu kuruluşu, üretici örgütü, meslek kuruluşu, sanayici, çiftçinin de yer aldığı ve 46'sı yetkilendirilmiş tohumculuk şirketi olan konunun paydaşı toplam 80 kurum/kuruluş temsilcisi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Bu çalışma neticesinde hem ülkemizin küresel tohumculuk sektöründe yer edinmesine hizmet edecek hem de Trakya Bölgesi'nin bu alandaki potansiyelini gerçekleştirmesini sağlayacak, ulusal ve uluslararası platformlarda adından söz ettirebilecek beşeri ve fiziksel kapasiteye sahip bir araştırma geliştirme merkezine ihtiyaç bulunduğu tespit ettik. Gerek söz konusu saha ziyaretleri, gerekse devamında gerçekleştirilen paydaş toplantılarında merkezin yapısı ve işletmesi ile ilgili de istişarelerde bulunuldu. Islah çalışmalarının uzun süreli finansman gerekliliği dikkate alınarak, kurumsal ve finansal olarak sürdürülebilir bir Tohum Ar-Ge Merkezi'nin tekil girişimler veya protokol bazlı işbirlikleri yerine üniversite-özel sektör işbirliğinin bir tüzel kişilikte vücut bulduğu, kamu hakimiyetinde ancak özel sektör kabiliyeti ile yönetilecek ticari bir girişim olması gerekliliği bölge paydaşlarımızın ortak aklı olarak öne çıktı" dedi.

"28 yetkilendirilmiş tohumculuk şirketinin katılımı ile Trakya Tohum AŞ'yi kuruyoruz"

Anonim şirket olarak kurulması planlanan yapının taraflar arasında ana sözleşme istişarelerinin tamamlanmış olduğunu ifade eden Şahin, "Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin öncülüğünde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinden 10 ticaret borsası ve 28 yetkilendirilmiş tohumculuk şirketinin katılımı ile Trakya Tohum AŞ'yi kuruyoruz. Gün geçtikçe çok uluslu büyük şirketlerin hakimiyetinin arttığı tohumculuk sektöründe Trakya Kalkınma Ajansı şu ana kadar bölgemizin işbirliği-güç birliği modelini ortaya çıkarması için koordinasyon görevini gerçekleşti. Trakya Tohum AŞ'nin kurulmasının ardından da mevzuatı dahilinde güdümlü proje desteği finansal enstrümanı ile analiz hizmetleri, Ar-Ge ve Ar-Ge teknik destek danışmanlığı, tohumculuk, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacak firmanın fiziksel ve beşeri yapılanmasını desteklemeyi planlıyoruz. Bu yapının kurulması için birlikte hareket ettiğimiz tüm kurum, kuruluş ve firmalara sonsuz şükranlarımı sunuyorum ve Trakya Tohum AŞ'nin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de, "Gerçekten bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Desteği, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

10 milyon TL olacak güdümlü proje

Trakya Tohum AŞ, Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Trakya Tohumluk Vadisi Güdümlü Projesi kapsamında kuruldu. Toplam bütçesi 10 milyon TL olacak güdümlü projenin 7 milyon 500 bin TL'si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Trakya Tohum AŞ'nin ortakları arasında Namık Kemal Üniversitesi Teknopark AŞ, Babaeski Ticaret Borsası, Çorlu Ticaret Borsası, Edirne Ticaret Borsası, Hayrabolu Ticaret Borsası, Keşan Ticaret Borsası, Kırklareli Ticaret Borsası, Lüleburgaz Ticaret Borsası, Uzunköprü Ticaret Borsası, Tekirdağ Ticaret Borsası, Malkara Ticaret Borsası ve Trakya'da faaliyet gösteren 28 şirket yer alıyor. Kurucu ortaklar arasında yer alan firmalar B grubu sermaye paylarına sahipken, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark AŞ ve 10 ticaret borsası ise A grubu sermaye paylarına sahip olacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA