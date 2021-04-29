Trakya tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü
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Trakya tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü

Trakya tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci başladı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde saat 19.00'da başlayan kısıtlama, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla görevliler haricinde dışarıda olanlar, polis ekipleri tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Bu arada kısıtlama öncesinde Saros Körfezi istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde ise kısıtlamanın başlamasıyla Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri dinamik denetim süreci kapsamında ana arterlerde uygulama yapıyor.

Kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kent sakinlerinin evlerine çekilmesiyle Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Öte yandan İstanbul-Tekirdağ yolunda araç yoğunluğu devam ediyor.

Sürücüler, özellikle İstanbul sınırında olan Sultanköy Mahallesi kavşağında yoğunluğa neden oluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Bölgedeki trafik akışı drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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