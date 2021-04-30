Trakya tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
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Trakya tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Trakya tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri de denetim yapıyor.

Kırklareli'nde de sürece riayet edildiği gözlendi.

Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gideren vatandaşların dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde dün saat 19.00'da başlayan kısıtlama, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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