Trakya tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.