Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 28 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya riayet ettiği gözlendi.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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