Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Salgınla mücadele amacıyla 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti.
Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin