Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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