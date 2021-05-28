Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 31 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde kısıtlamanın başlamasıyla meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya riayet ettiği gözlendi.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe bürünürken İstasyon Caddesi'nde ise bazı kişilerin yürüyüş yaptığı görüldü.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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