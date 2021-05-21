Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 24 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde kısıtlamaya kısmen riayet edildiği gözlendi.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe bürünürken İstasyon Caddesi'nde ise bazı kişilerin yürüyüş yaptığı görüldü.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı
Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı
19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Müge Anlı Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Cenk Tosun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 22:53:00. #1.11#

title