Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde dün akşam saat 19.00'da başlayan kısıtlama 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklarda, izni bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri de kent ormanı ve parklarda denetimler yapıyor.

Kırklareli'nde de sokağa çıkama kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.

İzinli olanların ve zaruri ihtiyaçlarını gideren vatandaşların dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Trakya'da ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran