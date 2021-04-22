Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan ve saat 19.00'da başlayan kısıtlama 26 Nisan pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla görevliler haricinde dışarıda olanlar polis ekipleri tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kent sakinlerinin evlerine çekilmesiyle Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Kırklareli'nde ise kısıtlamanın başlamasına rağmen, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde yer yer insan ve araç yoğunluğu yaşandı.

Polis ekipleri, vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İkazlara uymayanlara ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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