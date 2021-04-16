EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde 19 Nisan pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 19.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla kent sakinleri evlerine gitmeye başladı. Görevliler haricinde dışarda olan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kent sakinlerinin evlerine çekilmesiyle Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Kırklareli'nde ise kısıtlamanın başlamasına rağmen, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde yer yer insan ve araç yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyadı.

Uyarılara rağmen kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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