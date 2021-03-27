32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde saat 21.00 itibarıyla başladı.

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32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde saat 21.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Görevlilerin haricinde kimsenin dışarda olmadığı kentte trafik de en düşük seviyeye düştü. Kırklareli'nin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon caddesi sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 29 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek.

32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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