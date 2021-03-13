Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 15 Mart Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri, kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim olurken, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları boş kaldı. Polis ekipleri kentte denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamanın başlamasıyla insanlar cadde, sokak ve meydanlardan evlerine çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci