Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı başladı
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Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı başladı

06.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:30

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde saat 21.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli'nde saat 21.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında risk haritasına göre yüksek riskli (Turuncu) kategoride yer alan Kırklareli'nde Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Görevlilerin haricinde kimsenin dışarda olmadığı kentte trafik de en düşük seviyeye düştü. Kırklareli'nin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 8 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı başladı
Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı başladı
Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı başladı
Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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