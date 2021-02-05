Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

05.02.2021 21:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:58

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti. Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri, kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı Didem Kınalı
Spor Ömer Ali Arda Turan Hakan Kutlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 22:02:52. #1.14#
title