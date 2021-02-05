Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti. Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri, kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman