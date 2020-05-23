Trakya, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - EDİRNE/TEKİRDAĞ/ Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Edirne'de kentin en işlek mevkisi Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri Saraçlar Caddesi ve kentin diğer işlek mevkilerinde önlem aldı. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaş gözlendi.

Dışarıya çıkan az sayıda kişi ise izin dahilinde işlerine gitti. Polis ekipleri dışarıda olanlara izin kontrolü yaptı.

Öte yandan, zabıta ekipleri de bugün hizmet veren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde denetimde bulundu.

Kırklareli

Kırklareli'nde cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluşturdu. Polis ekipleri Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanında önlem aldı.

Ekipler dışarıda olanlara belge ve izin kontrolü yaptı. Bazı vatandaşların evlerinin yakın olduğu marketlere yaya şekilde gittiği görüldü.

Tekirdağ

Tekirdağ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek mevkilerinden Cumhuriyet Meydanı, sahil ve Hükümet Caddesi sakinliğiyle dikkati çekti.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan veya yaya olarak marketlere giden az sayıda vatandaşa rastlanıldı.

Polis ekipleri dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA